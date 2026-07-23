Matam: un enfant de 11 ans perd la vie après de fortes pluies

De fortes pluies se sont abattues hier, mercredi 22 juillet, à Matam, dans le nord-est du Sénégal. L’affaissement d’un mur a coûté la vie à un enfant de 11 ans, selon les informations de la RFM. En dehors des dégâts matériels, de nombreux blessés ont également été évacués aux urgences de l'hôpital d'Ourossogui.



Face à cette situation, le préfet Mory Thiam a annoncé des actions dont une réunion de concertation pour la mise en place de dispositifs de veille sur l'étendue du département. «Dès la semaine prochaine, nous allons nous réunir pour faire un plan de prévention. Au-delà de ce comité, nous avons fait une expression de besoin au niveau central pour voir comment est-ce que les ministères peuvent nous accompagner en termes de matériels, tels que des matelas, des tentes, dans le but de parer à toute les éventualités», a-t-il dit.