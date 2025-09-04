ONU : le Sénégalais Khassim Diagne nommé Représentant spécial du Secrétaire général à chypre

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a porté son choix sur M. Khassim Diagne, ressortissant sénégalais, pour diriger la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP). Cette nomination consacre une brillante carrière diplomatique de plus de vingt-cinq ans au service de la paix et des Nations Unies.



M. Diagne remplace le Canadien Colin Stewart, salué pour son leadership et son dévouement. Le nouveau Chef de l’UNFICYP a déjà occupé des postes de haut niveau dans des contextes parmi les plus complexes. Depuis octobre 2024, il assure l’intérim de la fonction de Coordonnateur résident et humanitaire des Nations Unies au Mali. Il a également été Représentant spécial adjoint du Secrétaire général pour la MONUSCO en République démocratique du Congo (2021-2024) et avait dirigé auparavant l’Unité politique, humanitaire et droits de l’homme du Cabinet du Secrétaire général de l’ONU.



Diplomate chevronné, Khassim Diagne a travaillé de longues années pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), occupant des postes de responsabilité aux États-Unis et dans les Caraïbes, au Cameroun, au Libéria, au Pakistan, mais aussi en Côte d’Ivoire, au Rwanda, au Kenya et en Somalie.



Formé à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar en langues modernes et à la Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University, États-Unis) en relations internationales, il maîtrise le français, l’anglais et le wolof.



Avec cette nomination, le Sénégal confirme encore une fois sa place de choix dans l’architecture internationale du maintien de la paix et de la diplomatie multilatérale.