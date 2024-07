Occupation anarchique du littoral de Dakar : la suite à donner au pré-rapport de la commission ad hoc?

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu hier lundi 15 juillet 2024, le pré-rapport de la commission ad hoc. Cette commission était chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du domaine public maritime (DPM) dans la région de Dakar. En attendant, le rapport final qui sera transmis au Président de la République, le Premier et son cabinet sont certainement en train de voir les suites à donner à ce pré-rapport.





Par ailleurs, l’occupation anarchique du littoral à Dakar a toujours été décriée par les écologistes mais jamais ils ont eu un échos favorable. Avec l’arrivée des nouvelles autorités incarnées par le tandem Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye, il y a eu une lueur d’espoir. Dans les premiers jours de leur gouvernance, les nouvelles autorités avaient donné injonction d’arrêter tous les travaux de construction sur le littoral. Une décision qui était bien accueillie par les populations, notamment les écologistes. Ainsi, le 13 mai 2024, le gouvernement a mis en place une commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du domaine public maritime (DPM).





Mais aujourd’hui, selon les experts, le problème de l’occupation anarchique du littoral relève plutôt des hommes que des instruments juridiques. Le consultant international en économie du changement climatique, Antoine Faye n’y va pas par le dos d'une cuillère. Pour l’expert qui se prononçait sur les ondes d’Iradio, le véritable problème se trouve au niveau des hommes. “Le problème, ce n’est pas tellement les instruments juridiques. Le problème, ce sont les hommes qui doivent appliquer les lois”, a-t-il déclaré sur les ondes de la même radio.



Les nouvelles autorités dans leur démarche ont donné un nouvel espoir à tous ces activistes qui condamnaient cette spoliation foncière sur le littoral. Mais d’après le quotidien les Echos de ce mardi, l'État a récemment notifié aux propriétaires la levée de la suspension des travaux pour certains d’entre eux.