Octroi de licence à Total: l’Etat du Sénégal attaqué au CIRDI par African Petroleum et la famille Al-Nahyan

Le gouvernement du Sénégal fait face à un litige avec African Petroleum et la décision de la famille Al-Nahyan à Abou Dhabi, qui l’accusent d’avoir violé le Code pétrolier en cédant les licences à Total.



C’est le Centre International pour le Règlement des Différends aux Investissements (CIRDI) qui va arbitrer le litige de l’Etat du Sénégal contre African Petroleum et les Al-Nahyans: « African Petroleum Senegal Limited v. Republic of Senegal (ICSID Case No. ARB/18/24) »





Le plus « dangereux » dans cette affaire, pour l’Etat du Sénégal, selon la source de PressAfrik, c’est que Total est en train de forer du pétrole avec l’une des licences attaquée à Rufisque Offshore profond, en ce moment



Et selon Upstream / Barry Morgan, Total doit être indemnisé par le Sénégal en cas de perte de la licence





« APC a entraîné le Sénégal dans l'arbitrage du titre du Rufisque Deep, redistribué de manière controversée à Total, qui a par la suite inséré une clause d'indemnisation obligeant le gouvernement à résorber en cas de contestation.", relate notre source dans une note.