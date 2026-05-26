Crise de la dette : Seydi Gassama appelle Diomaye Faye et Sonko à travailler ensemble

Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, a invité le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, à unir leurs efforts pour faire face à « la crise de la dette qui affecte l’économie ».



Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), il a écrit : « Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko doivent maintenir de bonnes relations et travailler ensemble pour résoudre la crise de la dette qui affecte gravement l’économie nationale ».



Selon lui, chacun des deux dirigeants doit « régner sur ses partisans, interdire les propos irrespectueux et diffamatoires » et donner la « priorité au débat d’idées ».