Officiel ! Bamba Fall ne va soutenir aucun candidat

Le maire de la Médina Bamba Fall vient d'adopter la même posture qu’Aida Mbodj. A l’occasion d’un meeting organisé ce samedi 16 fevrier 2019, Bamba Fall affirme qu’il ne soutiendra aucun candidat pour cette élection présidentielle de 2019.



" Macky Sall on ne roule pas pour lui. Mais quand j'ai perdu un proche il envoyé une délégation pour compatir. Madické Niang c'est mon avocat, Issa Sall, je partage avec lui le Médina avec tous les "Moustarchidines". Sonko et Idy, ils m'ont soutenu quand Khalifa Sall était en prison. Donc vu toutes ces circonstances, je ne peux qu'être neutre ", a-t-il expliqué.



Une alliance avec le PUR lors des Législatives

Aussi, ajoute le maire de la Médina, même si la majorité de ses collaborateurs est favorable à un soutien à Idrissa Seck, lui ne veut pas frustrer les militants du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) qui ont une forte assise à la Médina et avec qui il compte nouer un solide partenariat en perspective des élections locales prévues au mois de décembre 2019.