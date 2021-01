Officiel ! Chelsea vire son entraîneur Frank Lampard

Le Chelsea Football Club s'est officiellement séparé de son entraîneur-chef Frank Lampard. L'annonce a été faite par le club via u communiqué. Le document de noter que "cela a été une décision très difficile, et non une décision que le propriétaire et le conseil ont prise à la légère."



Toutefois, le club s'est dit reconnaissant à Frank pour ce qu'il a accompli en son temps comme entraîneur-chef du club. Cependant, a constaté Chelsea "les résultats et performances récents n'ont pas répondu aux attentes du club, laissant le club intermédiaire sans aucune voie claire vers une amélioration durable."



Par ailleurs, le club a signifié qu'il ne fera aucun autre commentaire jusqu'à ce qu'un nouvel entraîneur-chef soit nommé. Alors que certains médias, annonçaient l'arrivé de Thomas Thuchel, ancien coach de Psg, sur le banc des Blues.