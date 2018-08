Officiel ! L'AC Milan s’offre Samuel Castillejo et Diego Laxalt

Comunicato Ufficiale: Samuel Castillejo e Diego Laxalt ⬇https://t.co/fwLbWSGEA0

— AC Milan (@acmilan) 17 août 2018



Ce vendredi midi, l’AC Milan a officialisé les arrivées de Samuel Castillejo (23 ans) et Diego Sebastian Laxalt (25 ans) en provenance de Villarreal et du Genoa.En contrepartie de ces opérations, le club milanais cède son attaquant colombien Carlos Bacca au club espagnol ainsi que Gianluca Lapadula à la formation italienne. Les Rossoneri ont par ailleurs précisé que les venues de Castillejo et Laxalt finalisaient leur mercato estival du côté des arrivées.