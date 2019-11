Officiel ! Le Clasico va se jouer le mercredi 18 décembre à 20h00

Le Barça et le Real Madrid sont enfin fixés sur la date et l’horaire exactes de leur confrontation en phase aller du championnat espagnol. Ils se croiseront le 18 décembre prochain à 20h00 GMT.



Initialement prévu le 28 octobre, le Clasico qui réunira le FC Barcelone et Real Madrid avait été reporté en raison d’épisodes de violence en Catalogne.