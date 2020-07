Officiel ! Le Club Olimpia se sépare du joueur Emmanuel Adebayor, en raison de la Covid-19

Le conseil d'administration du Club Olimpia informe au grand public qu'une décision a été prise d'un commun accord de mettre fin à la relation contractuelle avec le joueur Emmanuel Adebayor.



" La situation pandémique due au virus COVID-19 met le joueur en danger pour commencer son retour dans notre pays, avec de multiples vols, échelles et mesures de quarantaine, en plus de

les coûts logistiques élevés et la situation économique que traverse le pays, dont Olimpia n'échappe pas, cela nous oblige à prendre la meilleure décision pour protéger le patrimoine de notre institution et de garantir une relative stabilité économique pour faire face au reste de l'année, et ainsi poursuivre notre

chemin victorieux", tels sont les raisons avancées par le club dans une déclaration officielle parcourue par Pressafrik.