Officiel ! Mesut Özil débarque à Fenerbahçe

Indésirable à Arsenal, le milieu de terrain allemand Mesut Özil débarque à Fenerbahçe. Et c'est club londonien, lui même qui officialise son arrivé à travers un post twitter.Pour rappel, le joueur avait confirmé dimanche qu'il allait signer au club de Fenerbahçe. En conflit avec Arsenal, Özil n'a pas joué pour les Gunners depuis le 7 mars 2020. Selon la presse turque, le meneur de jeu doit s'engager pour trois ans et demi et sera rémunéré à hauteur de 5 millions d'euros par saison.