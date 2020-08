Officiel ! Paulo Dybala est élu meilleur joueur de la saison en Serie A

Paulo Dybala (11 buts et 11 passes décisives) a réalisé une très grosse saison avec la Juventus et a logiquement été élu meilleur joueur de la saison par la Lega Serie A. Il devance Cristiano Ronaldo, non-récompensé.



Voici les autres MVPs : Wojciech Szczesny (Juventus, meilleur gardien), Stefan de Vrij (Inter, meilleur défenseur), Papu Gomez (Atalanta, meilleur milieu), Ciro Immobile (Lazio meilleur attaquant) et Dejan Kulusevski (Parme, meilleur jeune).