Officiel ! Youssouph Dabo quitte Teungueth FC

Youssouph Dabo a annoncé son départ de l’équipe de Teungueth FC avec qui il a remporté le titre de champion du Sénégal 2021.



« Après 3 saisons au Teungueth Football Club et à l’issue de cet exercice 2021-2022, nous voici arrivés au terme de notre collaboration » a déclaré le technicien dans un communiqué de presse.



Youssouf Dabo qui a réussi à hisser son équipe en phase de poules de la Ligue des champions 2021, après avoir gagné en 2019 la Coupe du Sénégal de rappeler « à force de travail, d’abnégation et de solidarité, nous avons réussi à hisser le club au plus haut niveau (champion du Sénégal, phase de poule LDC africaine. C’est un vrai bonheur pour nous d’avoir apporté notre pierre à l’édifice du palmarès de Teungueth FC », a-t-il indiqué.



Il a confié avoir «énormément appris » durant la saison 2021/2022, et se dit « heureux d’avoir vécu cet exercice qui n’a pas été de tout repos’’ mais qui, dit-il, lui a ‘’beaucoup apporté humainement et professionnellement ».