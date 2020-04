Officiel/ La Ligue 1 et Ligue 2 sont terminées pour la saison 2019-2020 (Rmcsport)

Interrompues en raison de l'épidémie de coronavirus, les saisons de Ligue 1 et de Ligue 2 ne reprendront pas. Le football professionnel ne retrouvera pas ses droits avant le mois d'août et attaquera donc directement sur la saison 2020-2021, selon Rmcsport.



C'est une décision lourde de conséquences, forcément, et elle risque de ne pas plaire à de nombreux clubs. Mais elle a le mérite de la clarté. De sources concordantes, recueillies par RMC Sport, les saisons 2019-2020 de Ligue 1, ainsi que de Ligue 2, ne reprendront pas. Le Premier ministre Edouard Philippe doit l’annoncer lors de son discours devant l’Assemblée nationale ce mardi après-midi.