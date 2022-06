Officiel, RedBird rachète le Milan AC

RedBird Capital Partners ("RedBird") et Elliott Advisors UK Limited ("Elliott") ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition par RedBird de l'AC Milan, nouveau champion de Serie A. Le transfert au nouveau propriétaire aura lieu au cours de l'été, la clôture étant prévue pour septembre 2022.



L'accord, qui valorise le Club à 1,2 milliard d'euros, prévoit qu'Elliott conservera une participation financière minoritaire dans le Club, ainsi que ses propres représentants au Conseil d'administration, consolidant ainsi un partenariat entre RedBird et Elliott qui assurera la continuité. aux progrès réalisés dans le cadre du guide d'Elliott au cours des quatre dernières années, renseigne un communiqué publié sur le site officiel du club italien.



« La priorité pour RedBird est de continuer à travailler avec le domaine sportif et la direction du Club pour donner une continuité au chemin de Milan, visant un retour au sommet du football mondial. La combinaison de succès sur le terrain, d'une stratégie d'acquisition et de développement de nouveaux joueurs et d'une gestion commerciale mondiale de classe mondiale, combinée à l'expertise de RedBird dans la direction et le développement de franchises sportives internationales, assurera un avenir encore plus brillant à l'histoire légendaire de l'AC Milan », indique le communiqué.