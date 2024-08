Officiel : Romelu Lukaku s’engage avec Naples

Après de longues semaines de négociations entre Chelsea et Naples, Romelu Lukaku débarque enfin dans son troisième club en Italie, après l’Inter Milan et l’AS Rome. Il y retrouve un entraîneur qui le désirait ardemment, Antonio Conte.



Selon les médias italiens, l’affaire s’est conclue avec un transfert avoisinant les 30 millions d’euros, plus 15 de bonus, et 30 % d’une potentielle revente de l’attaquant.



Après avoir roulé sa bosse en Italie et en Angleterre, Lukaku se fixera-t-il plus longtemps à Naples ? Il a en tout cas signé un contrat de trois ans, comme annoncé par Naples.



«Romelu est fier d’être l’un des nôtres. L’attaquant belge défendra les couleurs du Napoli pour les trois prochaines saisons», indique le communiqué du club.