Officiel, Sergio Ramos signe deux ans au PSG

C'est officiel, Sergio Ramos évoluera sous les couleurs de PSG la saison prochaine. Parti libre du Real Madrid, avec qui il n'est pas parvenu à tomber d'accord pour une prolongation, le défenseur central de 35 ans s'est engagé pour deux saisons avec le club de la capitale. Il conservera son numéro 4, qu'il portait déjà chez les Merengues. Bien que son transfert n'ait rien coûté, son salaire sera conséquent : autour de 12 millions d'euros selon nos informations. Arrivé ce mercredi à l'aéroport du Bourget, il a passé sa visite médicale à l'hôpital américain de Neuilly, avant de parapher son contrat.



Un palmarès impressionnant

La signature de l'international espagnol est un gage d'expérience pour Paris. L'ancien capitaine du Real sort de 16 saisons à Madrid, auréolées de cinq Championnats d'Espagne (2007, 2008, 2012, 2017 et 2020), deux coupes d'Espagne (2011 et 2014) et surtout quatre Ligues des champions (2014, 2016, 2017 et 2018). Il cumule également 180 sélections et a été l'un des artisans du triplé historique de la sélections espagnole : Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012.



Après l'officialisation de la signature d'Achraf Hakimi mardi, en attendant celle de Gianluigi Donnarumma qui devrait arriver après l'Euro, le PSG continue son mercato XXL, toujours dans l'idée de bâtir une équipe pour aller chercher la Ligue des champions.