Officiel : Suez devient la nouvelle société de gestion de l’exploitation et de la distribution de l’eau potable du Sénégal

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal et SEN’EAU, dont SUEZ est le partenaire technique de référence, ont signé le contrat d’affermage pour la gestion du service public de production et de distribution d’eau potable en zone urbaine et périurbaine. Ce contrat, d’une durée de 15 ans, permettra d’assurer un approvisionnement en eau potable à une population initiale d’environ 7 millions d’habitants.



Avec ce contrat, l’Etat du Sénégal souhaite mettre au service des habitants l’expertise du Groupe SUEZ afin de répondre aux besoins en eau potable d’une population en forte croissance. L’accès à l’eau en quantité et en qualité est en effet au cœur des enjeux du pays et une priorité du Plan Sénégal Emergent lancé par le Président Macky SALL.



Le contrat, pour lequel sera créée une société de droit sénégalais avec un actionnariat majoritairement sénégalais (55%), prévoit l’intégration par SEN’EAU des 1 200 professionnels sénégalais actuellement en exercice. Un dispositif d’accompagnement de la gestion des carrières sera mis en place, afin de continuer à développer les talents, avec une attention particulière accordée aux jeunes et aux femmes.



Dès le 1er janvier 2020, un plan d’actions pour assurer l’accès à l’eau pour tous, garantir l’excellence du service et une performance durable sera mis en œuvre. Une place centrale sera accordée à l’innovation avec, notamment, l’ouverture prévue à Dakar d’un Centre de Recherche et d’Innovation en partenariat avec des universités sénégalaises, qui rayonnera dans la région.



« Nous sommes honorés de la confiance accordée par les autorités sénégalaises pour les accompagner dans l’émergence et le rayonnement de ce pays. L’augmentation et l’urbanisation de la population, associées au développement économique, génèrent des attentes nouvelles quant à la qualité des services publics. Le Groupe déploiera des solutions innovantes pour piloter en temps réel l’ensemble des infrastructures, et améliorer la performance des réseaux. Notre longue expertise internationale dans la production et la distribution d’eau potable, alliée au savoir-faire des professionnels sénégalais, nous permettra de délivrer aux familles, entrepreneurs et industriels sénégalais, la qualité de service qui réponde à leurs aspirations. » a déclaré Bertrand Camus, Directeur Général de SUEZ.





Ce contrat renforce la présence de SUEZ à l’International et positionne le Groupe comme un acteur clef de la distribution d’eau potable en Afrique. Présent sur le continent depuis la construction de la station d’eau potable de Sherbine en Egypte en 1948, SUEZ a construit plus de 500 usines d’eau potable et d’assainissement qui desservent la plupart des capitales africaines et gère les services d’eau potable et d’assainissement du Grand Casablanca et d’Alger.



SUEZ Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément aux réglementations en vigueur.



Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage pleinement dans la révolution de la ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe traite plus de 45 millions de tonnes de déchets par an et produit 4,4 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7,7 TWh d’énergie locale et renouvelable.