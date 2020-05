Okocha, Weah, Eto’o… le meilleur onze africain de l’histoire

Plusieurs joueurs ont marqué leur époque. Il y a ceux qui l’ont fait des les années 1970, 1980, 1990, 2000… L’Afrique a tellement connu des légendes qui sont devenues des incontournables dans leurs clubs en Europe. Okocha, George Weah, Samuel Eto’o, Samuel Kuffor… ont fait parler d’eux par leurs performances au très haut niveau.



Le travail n’a pas du tout été facile mais la rédaction d’Afrique Sports a pu sortir les meilleurs de tous les temps de l’histoire du football africain. Thomas Nkono, seul gardien de buts a remporté jusque-là le Ballon d’or africain est titularisé dans les cages. Une défense à 3 composée de Rigobert Song, Samuel Kuffor et Lucas Radébé. Un milieu de terrain à 4 avec Yaya Touré, Abedi Pelé, Ahmed Hassan et le magicien Okocha. Un trio offensif de feu avec George Weah, Didier Drogba et Samuel Eto’o.



Une équipe de feu qui a pratiquement regroupé les meilleurs de chaque génération.



Voici l’équipe-type concoctée en 3-4-3 :



Gardien : Thomas Nkono (Cameroun)



Défenseurs : Rigobert Song (Cameroun), Samuel Kuffor (Ghana), Lucas Radébé (Afrique du Sud)



Milieux de terrain : Ahmed Hassan (Egypte), Abedi Pelé (Ghana), Yaya Touré (Côte d’Ivoire), Okocha (Nigéria)



Attaquants : George Weah (Libéria), Didier Drogba (Côte d’Ivoire), Samuel Eto’o (Cameroun)



Remplaçants : Taribo West (Nigéria), Kolo Touré (Côte d’Ivoire), Michael Essien (Ghana), Mahamadou Diarra (Mali), Mohamed Aboutrika (Egypte), Laurent Pokou (Côte d’Ivoire), Salif Keita (Mali=, Rabah Madjer (Algérie), Lakhdar Belloumi (Algérie), Roger Milla (Cameroun).