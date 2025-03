Olivier Boucal sur les disparités dans l'administration : « Les femmes représentent que 24 % des effectifs »

Le ministère de la Fonction publique et de la Réforme du service public a achevé la formation de 20 femmes issues de l'Académie de leadership féminin ‘’Ndatte Yalla’’ à Dakar. Cette initiative vise à renforcer leurs compétences techniques, relationnelles et administratives afin de promouvoir un leadership transformationnel.



Selon le ministre Olivier Boucal, cette formation s’inscrit dans la volonté du président de la République de corriger les disparités existantes au sein de l’administration, où les femmes ne représentent que 24 % des effectifs.



« C’est une concrétisation du vœu du président de la République à corriger, les disparités que nous avons au niveau de l’administration. Il faut dire après une enquête, sur le rapport entre homme et femme au niveau de l’administration, nous nous sommes rendu compte que les femmes ne représente que 24% des effectifs de l’administration. Quand vous commencez à remonter par hiérarchie, vous rendez compte qu’il y a moins de 8% de femmes au niveau de nos effectifs. Donc, il fallait mener une politique qui corrige ces disparités et ces dysfonctionnements au niveau de l’administration », a déclaré Olivier Boucal.



Vers une administration plus inclusive



Selon lui, cela est dû par plusieurs raisons, des pesanteurs sociopolitiques. Pour lui, il fallait mener une politique qui corrige ces disparités et surtout ces dysfonctionnements au niveau de l'administration.



« Nous avons voulu mener une politique qui va corriger tout cela et aider les femmes à émerger, à pouvoir occuper beaucoup plus de postes de responsabilités. Le concept va être pérennisé. Ce sera une activité qui sera inscrite dans le plan de travail du ministère de la Fonction publique et que nous l’organiserons chaque année au profit des femmes pour les pousser davantage à s'engager, mais aussi à se doter des capacités pour manager et diriger des fonctions de responsabilité », a expliqué M. Boucal.



Un appui de la coopération allemande



Il a exprimé sa gratitude pour la coopération d'Allemande avec la GIZ dans la mise en œuvre de l'Académie des Lingueres, déclarant qu'elle se poursuivra jusqu'à leur mise en œuvre, en veillant à ce qu'ils assument davantage de responsabilités au sein de l'administration.



Nina Neubecker, première Secrétaire de la coopération de la République fédérale d'Allemagne, a rappelé que l'Académie de leadership féminin ‘’Ndatte Yalla’’ vise à former et à équiper les femmes qui occupent déjà des postes importants dans l'administration du pays, car les femmes sont sous-représentées dans d'autres rôles.



« La participation aux décisions importantes et le travail d'équipe sont essentiels pour une administration économique et durable réussie. Les femmes contribuent de manière significative au leadership. La coopération allemande avec le gouvernement sénégalais continuera à renforcer l'administration du Sénégal et à moderniser la gouvernance, garantissant ainsi une bonne gouvernance dans le pays », a indiqué la représentante de l’Ambassade d’Allemagne.



Plusieurs défis ont été notés : le renforcement d’une administration tournée vers l'avenir pour un développement durable au Sénégal (Doolel Admin), renforcer les capacités de l'administration à mettre en œuvre les réformes économiques, de promotion de l'emploi, et améliorer la qualité des services administratifs.