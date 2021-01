Olympique de Marseille: les supporters en colère assiègent le centre d’entraînement

A quelques heures du match entre l'OM et Rennes (21 heures), de nombreux fidèles du club sont venus exprimer leur colère devant le centre d'entraînement. Une action élaborée depuis quelques jours, après une réunion des groupes mardi, et qui rassemble des membres de toutes les associations de supporters.



La manifestation a commencé par un cortège, traverse de la Martine, la sinueuse allée qui mène à la Commanderie. De nombreux fumigènes et feux d'artifice ont été ensuite balancés à l'entrée du centre, et un cyprès près du bâtiment presse a brûlé. Des tentatives d'intrusion dans l'enceinte sont en cours.



Avec L’Equipe