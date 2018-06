Omar Daf, membre du staff: « Ils ont joué comme des Africains»

L’ancien arrière gauche des « Lions » et actuel membre du staff de l’équipe nationale, Omar Daf est très content de ses poulains après leur victoire face à la Pologne (2-1) le mardi passé. Ainsi, il appelle les Sénégalais à féliciter les joueurs qui, selon lui, ont abattu un travail énorme avant de s’imposer.

« Il faut féliciter les joueurs. Ils ont fait le travail avec rigueur. Tout ce qu’il faut retenir dans ce match, c’est qu’on a joué comme des Africains. Ça fait honneur à toute l’Afrique », a-t-il soutenu.



Selon lui, « Comme nous en 2002, les joueurs ont montré de l’envie et de la détermination dans ce match pour venir à bout cette équipe polonaise. Et cela fait plaisir ».



Toutefois, il invite «les « Lions » à continuer sur la même lancée. En effet, Daf indique que la victoire contre la Pologne est une bonne chose pour la suite de la compétition et qu’il « Faudra continuer le travail dans ce même état d’esprit contre le Japon ».





Avec Stades