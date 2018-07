On connait le tableau complet des quarts de finale

Ça y est ! Maintenant on connait le tableau complet des quarts de finale de la Coupe du monde 2018, qui vont se jouer vendredi 6 et samedi 7 juillet 2018. L'Uruguay et la France vont ouvrir le bal vendredi à 14 heures (Gmt) avant de laisser la place à l'affiche Brésil-Belgique à 18 heures (Gmt).

Le lendemain, le pays organisateur défiera la Croatie (14 heures Gmt) et l'Angleterre fera face à la Suède.