Économie : La production d'électricité progresse de 1,2% sur un mois malgré le repli de la Senelec

La production totale d’électricité a enregistré une légère progression de 1,2 % par rapport au mois de janvier 2026. Cette hausse est portée par l'augmentation de 2,3 % des achats d'énergie auprès des producteurs tiers, qui compense le repli de 2,6 % de la production propre de la Senelec. En comparaison annuelle, la production brute globale affiche une hausse de 21,7 % par part à février 2025.







Le secteur minier national montre des résultats hétérogènes en valeur par rapport au mois précédent. La production de zircon bondit de 87,1 % et celle d’attapulgite progresse de 30,5 %. À l'inverse, la production d'or recule de 23,7 % et celle de sel iodé fléchit de 2,9 %. Sur un an, seul le zircon s'inscrit en hausse avec une progression de 56,2 %, tandis que l'attapulgite, le sel iodé et l'or enregistrent des baisses respectives de 40,9 %, 11,6 % et 6,1 %.







Sur les marchés internationaux, l'évolution mensuelle des cours des matières premières présente des dynamiques variées. Les prix du pétrole brut augmentent de 7,3 %, suivis par le blé et le riz. À l'opposé, le sucre, le maïs et le coton connaissent une baisse de leurs cours par rapport à janvier 2026. En rythme annuel, la tendance globale reste orientée à la baisse pour l'ensemble des produits suivis, les reculs les plus significatifs touchant le riz et le sucre.

