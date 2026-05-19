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Économie : La production d'électricité progresse de 1,2% sur un mois malgré le repli de la Senelec

L’activité économique du Sénégal en février 2026 est marquée par une hausse de la production d'électricité, des trajectoires divergentes dans les industries extractives et des tendances contrastées sur le marché mondial des matières premières.



Économie : La production d'électricité progresse de 1,2% sur un mois malgré le repli de la Senelec

La production totale d’électricité a enregistré une légère progression de 1,2 % par rapport au mois de janvier 2026. Cette hausse est portée par l'augmentation de 2,3 % des achats d'énergie auprès des producteurs tiers, qui compense le repli de 2,6 % de la production propre de la Senelec. En comparaison annuelle, la production brute globale affiche une hausse de 21,7 % par part à février 2025.

 

Le secteur minier national montre des résultats hétérogènes en valeur par rapport au mois précédent. La production de zircon bondit de 87,1 % et celle d’attapulgite progresse de 30,5 %. À l'inverse, la production d'or recule de 23,7 % et celle de sel iodé fléchit de 2,9 %. Sur un an, seul le zircon s'inscrit en hausse avec une progression de 56,2 %, tandis que l'attapulgite, le sel iodé et l'or enregistrent des baisses respectives de 40,9 %, 11,6 % et 6,1 %.

 

Sur les marchés internationaux, l'évolution mensuelle des cours des matières premières présente des dynamiques variées. Les prix du pétrole brut augmentent de 7,3 %, suivis par le blé et le riz. À l'opposé, le sucre, le maïs et le coton connaissent une baisse de leurs cours par rapport à janvier 2026. En rythme annuel, la tendance globale reste orientée à la baisse pour l'ensemble des produits suivis, les reculs les plus significatifs touchant le riz et le sucre.

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Mardi 19 Mai 2026 - 19:00


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