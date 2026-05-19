Mondial 2026 : La FSF mobilise la diaspora pour soutenir les Lions

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a mis en place un plan de mobilisation de la diaspora basée en Amérique du Nord et en Europe pour soutenir l'équipe nationale lors de la Coupe du monde 2026. Cette stratégie fait suite à la décision du gouvernement sénégalais de ne convoyer aucun supporter à partir de Dakar pour cette compétition, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Youssou Dial, membre du comité exécutif de la FSF, a révélé cette information lors de l'émission « Road To América » sur la Radiotélévision sénégalaise (RTS).





Selon le dirigeant, l'instance fédérale a anticipé cette situation depuis plusieurs mois sous la direction d'un comité composé d'Abdoulaye Fall, président de la FSF, de Mamadou Guèye, président de la commission mobilisation, et de Ndiambé Diop, président de la commission organisation. La ministre des Sports, Khady Diène Gaye, avait confirmé la veille l'absence de déplacement officiel organisé depuis la capitale sénégalaise.







Cette absence de convoi officiel s'explique par les restrictions strictes en matière de visas imposées par les États-Unis. M. Dial a précisé que ces règles d'accès ne ciblent pas spécifiquement le Sénégal mais s'appliquent à plusieurs nations. Pour y pallier, la FSF s'appuiera sur la forte communauté sénégalaise établie sur le territoire américain, ainsi qu'au Canada et en Europe, afin de garantir une présence de supporters derrière les Lions.







Le Sénégal s'apprête à disputer sa quatrième Coupe du monde, la troisième consécutive après les éditions 2018 et 2022. Lors de ce tournoi, les Lions, qui avaient atteint les huitièmes de finale au Qatar, évolueront dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak.

