Trachome : le Sénégal officiellement certifié par l'OMS pour son élimination comme problème de santé publique

En marge de la 79ème Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a remis, ce mardi 19 mai 2026, au ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, la certification officialisant l’élimination du trachome comme problème de santé publique au Sénégal.



Dans un communiqué, le ministère de la Santé a qualifié cet événement d’« instant fort, symbolique et empreint de fierté », saluant une « reconnaissance, qui consacre des années d’efforts, de campagnes de sensibilisation, de dépistage, de prise en charge et de mobilisation communautaire » menés à travers le pays.



Validée par l’OMS le 15 juillet 2025, la même source indique que cette avancée historique permet désormais au Sénégal d’entrer dans le cercle restreint des 25 pays au monde, dont seulement 9 en Afrique, ayant réussi à éliminer le trachome comme problème de santé publique.



Les autorités sanitaires voient dans cette réussite « une victoire majeure qui témoigne de la solidité de notre système de santé et de l’engagement collectif de l’État, des professionnels de santé, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des communautés ».