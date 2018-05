Onu : l'ambassadrice des Usa quitte la salle au moment de l'intervention du représentant palestinien

La sortie de Nikki Haley de l'enceinte du Conseil de Sécurité de l'ONU n'est pas passée inaperçue. Alors qu'elle venait de défendre Israël et sa riposte aux manifestations de Palestiniens de lundi qui ont fait près de 60 morts à la frontière entre l'Etat hébreu et la bande de Gaza, elle n'a pas attendu le discours du représentant palestinien. Dans une vidéo diffusée par les médias américains, on la voit se lever au moment où la parole est laissée au représentant de la Palestine.



Nikki Haley, ardente avocate de l'Etat hébreu, avait quelques minutes plus tôt affirmé qu'"aucun pays dans cette salle n'aurait agi avec autant de retenue que ne l'a fait Israël". Elle avait également mis en cause le Hamas, déclarant : "Le Hamas est satisfait des résultats d'hier."



"Les Etats-Unis déplorent les morts mais il y a beaucoup de violence dans la région", avait-elle ajouté en regrettant que le Conseil de Sécurité de l'ONU ne parle pas assez des interventions de l'Iran en Syrie et au Yémen.



En estimant que le Hamas avait favorisé les violences, Nikki Haley a aussi affirmé qu'il n'y avait aucun lien entre l'inauguration lundi de l'ambassade américaine à Jérusalem et les manifestations palestiniennes. "Elle ne préjuge pas des négociations à venir", a-t-elle assuré alors que le processus de paix israélo-palestinien reste dans l'impasse.



La scène a été perçue par certains comme l'image de la position dominante des Américains à l'égard des Palestiniens.



Le Nouvel Obs