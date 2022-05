Opacité dans la distribution du Fopica de 2 milliards: les cinéastes sénégalais vilipendent le ministre de la Culture

Sept mois depuis la mise en place de leur association, Moussa Touré et ses camarades cinéastes ont évoqué, lors d'une conférence de presse ce mercredi, la non-considération du secteur cinématographique, la distribution des fonds de deux milliards destinés aux cinéastes sans au préalable constituer une commission pour sen charger, entre autres. Les Cinéastes sénégalais associés annoncent la mise en place d'une commission d’enquête pour faire la lumière sur cette affaire.



En effet, le Conseil des ministres du 27 octobre 2021 avait décidé du doublement de l’enveloppe du FOPICA (Fonds de promotion de l'industrie de la cinématographie et de l'audiovisuel) en le portant à 2 milliards de nos francs à la suite de la participation honorable des cinéastes sénégalais au dernier Fespaco.



"Depuis la naissance de cette association depuis sept mois, les cinéastes ont voulu rencontrer les autorités qui détiennent le cinéma. Mais depuis lors, rien n’a été conclu et aujourd’hui, il y a des décisions qui sont prises raison pour laquelle nous avons fait face à la presse pour parler de cette dotation. Depuis des années, le secteur bénéficie d'un milliard chaque année. Depuis 2017, il n'y a eu qu’un seul appel d’offres et personne n’a reçu de résultat", a indiqué le président de l'association, M. Touré.



Qui poursuit: "Depuis ce moment, nous restons dans l’attente de concertation, voire d’informations sur les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle allocation. En termes de programmation, le ministère garde un silence de cathédrale sur l’utilisation qui en sera faite. Et tous les professionnels attendent de savoir quand sera lancé le prochain appel à projet, s’il va concerner la production seulement ou s’il va aussi englober les autres secteurs de l’activité à savoir l’exploitation, la diffusion, la formation par exemple ; si nous retenons l’appel à projet est le mode d’administration de ce fonds. Car la pratique du ministère sur ce domaine est constante depuis 2017 : aucun appel à projet n’a été lancé".



Les acteurs du cinéma sénégalais ont établi une feuille de route. Ils exigent d’être reçus par le ministre de tutelle, pour discuter de leurs problèmes et des solutions à préconiser.



Il a rappelé que le président de la République avait demandé à ce qu’on dialogue avec les cinéastes, mais depuis, ils n'ont eu aucun signe du ministre de la Culture. "Et l’argent qu’on distribue, c’est le ministre qui décide à qui on donne et à qui on ne donne pas. Comment on peut distribuer de l’argent sans une commission", a fustigé le président Moussa Touré, qui annonce une série de manifestations si rien n'est fait dans les prochains jours.