Opération Tabaski chez les éleveurs sénégalais: WhatsApp et Facebook pour supplanter les "Darals"? (Reportage vidéo)

Les Réseaux sociaux prennent de plus en plus de terrain sur les activités humaines, surtout quand il s'agit de vente. Des outils très utilisés par bon nombre de vendeurs surtout en cette période de Tabaski. À Dakar comme un peu partout au Sénégal, les éleveurs de moutons ne manquent pas de suivre le rythme de l’évolution technologique et d’en tirer profit. Les outils en ligne tels que WhatsApp et Facebook sont devenus un moyen très avantageux pour écouler leurs troupeaux même si la plupart de ces éleveurs ne comptent pas encore abandonner les « Darals (point de vente de bétail) » pour se limiter strictement à la vente en ligne pour leur Opération Tabaski (fête du mouton). Reportage !