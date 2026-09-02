Lutte contre le changement climatique : Yoff mobilise 30 millions de FCFA pour soutenir des projets de jeunes

La commune de Yoff (Dakar) a mobilisé 50 000 dollars, soit environ 30 millions de FCFA, dans le cadre du Fonds d’action climatique pour les jeunes (Ycaf), financé par Bloomberg Philanthropies. Huit jeunes porteurs de projets ont été appelés à proposer des solutions aux défis environnementaux de la collectivité, a rapporté Le Soleil.



Lors d’une rencontre tenue le 31 août 2026 dans la salle de délibération du Conseil municipal, le maire de Yoff, Seydina Issa Laye Sambe, a souligné l’importance d’impliquer davantage la jeunesse dans les actions climatiques locales. « Cette initiative constitue à la fois une reconnaissance de l’engagement de notre jeunesse et une formidable occasion de placer les jeunes au cœur de l’action climatique de la commune de Yoff », a-t-il déclaré.



Les projets retenus devront répondre aux réalités de Yoff, notamment à l’érosion des terres, à la pollution de l’eau, à la gestion des déchets et à la dégradation des espaces verts. Le maire a insisté sur la nécessité de faire des jeunes de véritables acteurs de ces initiatives. « Ils doivent en être les acteurs, les concepteurs et les leaders », a-t-il insisté.



Les candidatures devront être portées par au moins deux jeunes âgés de 15 à 24 ans. Un comité d’évaluation indépendant a été chargé de sélectionner les initiatives les plus inclusives et susceptibles d’avoir un impact concret. « Nous ne chercherons pas nécessairement les projets les plus coûteux ou les plus complexes », a précisé le maire.



De son côté, Fatimata Sy, représentante du Fonds d’action climatique pour les jeunes(Ycaf), a expliqué que le programme avait surtout cherché à permettre aux jeunes de proposer des réponses aux problèmes rencontrés dans leurs quartiers. « Nous voulons qu’ils puissent identifier les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leurs quartiers et proposer des réponses adaptées », a-t-elle expliqué.