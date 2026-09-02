Fonds spéciaux : le Bureau de l’Assemblée nationale valide une nouvelle proposition de loi

Après le rejet par le Conseil constitutionnel de la précédente proposition de loi portant sur l’encadrement des fonds spéciaux, le Bureau de l’Assemblée nationale revient à la charge avec un nouveau texte.
Réuni en séance ce mercredi 2 septembre 2026, le Bureau de l’Assemblée nationale a examiné et déclaré recevables deux propositions de loi. Il s’agit notamment d’une proposition de loi organique modifiant la loi organique n°2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances, portant sur l’encadrement des fonds spéciaux.
La seconde proposition concerne la santé mentale en milieu carcéral.
Dans son communiqué, le Bureau précise que ces textes ont été validés conformément aux exigences soulevées dans le cadre de l’examen du Conseil constitutionnel.
Conformément aux dispositions de l’article 69 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le Président de la République sera saisi pour avis afin de poursuivre la procédure législative, précise le Bureau de l’Assemblée nationale.
Réuni en séance ce mercredi 2 septembre 2026, le Bureau de l’Assemblée nationale a examiné et déclaré recevables deux propositions de loi. Il s’agit notamment d’une proposition de loi organique modifiant la loi organique n°2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances, portant sur l’encadrement des fonds spéciaux.
La seconde proposition concerne la santé mentale en milieu carcéral.
Dans son communiqué, le Bureau précise que ces textes ont été validés conformément aux exigences soulevées dans le cadre de l’examen du Conseil constitutionnel.
Conformément aux dispositions de l’article 69 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le Président de la République sera saisi pour avis afin de poursuivre la procédure législative, précise le Bureau de l’Assemblée nationale.
Autres articles
-
Thierno Alassane Sall salue l'accord avec le FMI comme une « bouée de sauvetage » et critique la gestion d'Ousmane Sonko
-
Protection sociale : vers un système national intégré de couverture sanitaire universelle au Sénégal
-
Dette cachée : le député Amadou Ba annonce des enquêtes parlementaires pour situer les responsabilités
-
Accord avec le FMI : Legs Africa craint pour la souveraineté du Sénégal et appelle à «rester vigilants»
-
Accord avec le FMI : Me Oumar Youm appelle à dépassionner le débat et à «éviter les querelles de vocabulaire»