Travaux de l’université de Matam : le recteur se dit «inquiet» et appelle à accélérer le chantier

Le recteur de l’Université Souleymane Niang de Matam (nord-ouest), Mamadou Sidibé, a appelé l’entreprise chargée du chantier à accélérer les travaux afin de permettre l’ouverture de l’établissement en octobre 2026, conformément au calendrier annoncé par les autorités, selon Le Soleil.



En visite sur le site mardi 1er septembre 2026, le recteur s’est dit préoccupé par le rythme d’avancement du chantier. « Nous commençons à être inquiets parce que nous ne constatons pas une très grande évolution des travaux », a-t-il déclaré.



Mamadou Sidibé a notamment évoqué les difficultés d’acheminement des matériaux de construction régulièrement avancées par l’entreprise. « Chaque fois, on nous parle de matériaux qui ne sont pas encore acheminés, d’un problème d’acheminement », a-t-il déploré, avant d’appeler l’entreprise à prendre les mesures nécessaires pour respecter les délais.



Le recteur a également demandé aux autorités de maintenir la pression sur l’entreprise. Il a rappelé que l’ouverture de l’Université de Matam, comme celle de l’Université du Sénégal oriental, avait été annoncée pour l’année universitaire 2026-2027.



Interrogé sur une éventuelle difficulté de trésorerie, il a écarté cette possibilité, indiquant ne disposer d’aucune information allant dans ce sens. Il a toutefois reconnu que les difficultés d’approvisionnement pourraient être liées au contexte international et aux perturbations du transport maritime.



Selon lui, ces contraintes n’ont pas pu justifier un retard dans la livraison des infrastructures. « Le contexte international qu’ils ont évoqué comme frein ne peut pas être une excuse, parce que la parole de l’autorité est sacrée », a-t-il martelé.



Le recteur a enfin souligné l’importance de livrer les infrastructures à temps pour permettre aux nouveaux bacheliers orientés à Matam de commencer leurs études dans de bonnes conditions.