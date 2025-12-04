Opération conjointe Police–Gendarmerie : plus de 400 agents déployés à Thiès

Une vaste opération de sécurisation a été menée dans la nuit du 3 au 4 décembre 2025 dans le département de Thiès, mobilisant conjointement les unités de la Police nationale et de la Gendarmerie. L’intervention, déclenchée à 21 heures et clôturée à 6 heures du matin, a couvert l’ensemble de la zone avec un dispositif renforcé, précédé d’un briefing et suivi d’un débriefing opérationnel.Du côté de la Police, 185 éléments ont été déployés, dont « 105 agents du C.C.TH, 73 du GMI et 7 membres de l’unité canine de la BIP », accompagnés de deux chiens. Quinze véhicules, dont quatre boxers, ont appuyé la manœuvre. La Gendarmerie a, pour sa part, engagé 223 éléments, appuyés par « 15 pick-up et 6 double cabines ».Les unités mixtes ont investi plusieurs zones criminogènes et érigé des check-points stratégiques. Les points visés incluent notamment Diassap, EDK, Tableau Commune, Angle Mor Diakher, Rond-point Lat Dior, Rond-point Parcelles Assainies, ENSA, Route de Tassette, Intersection Mont-Roland, Rond-point Diakhao, Marché central, Angle Serigne Fallou, Rond-point Bayakh et le croisement Km 50. Quatre patrouilles armées ont également été déployées pour renforcer le quadrillage.Les équipes de la Brigade de recherches ont conduit des opérations ciblées dans les bars, zones interlopes et secteurs à forte activité criminelle. Les autorités annoncent que les résultats détaillés seront communiqués ultérieurement par les plateformes officielles de la Police et de la Gendarmerie.Selon les forces de sécurité, cette mobilisation s’inscrit dans une stratégie de prévention renforcée visant à garantir « la sécurité des populations », priorité affichée par les deux institutions.