Opération de déguerpissement des marchands à la Patte d'Oie : la mairie de Dakar dément et apporte des précisions

Depuis quelques heures, des vidéos montrant des heurts entre des marchands et forces de l’ordre circulent sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik, la Mairie a démenti fermement ces rumeurs. « Nous souhaitons démentir fermement les vidéos circulant sur Internet prétendant que les opérations de déguerpissements aux Parcelles Assainies et à Grand Yoff ont été organisées par la mairie de Dakar. Ces allégations sont totalement fausses et infondées », lit-on sur le communiqué.



La mairie de préciser que « les opérations de déguerpissements sont menées conformément aux processus édictés par la loi, et les municipalités concernées ont notre plein soutien dans leur travail visant à assurer l'ordre et la légalité dans leurs juridictions respectives ».



Elle en a profité pour rappeler les citoyens à l’ordre. « Nous rappelons à tous les citoyens l'importance de respecter les lois et les procédures en vigueur, et nous condamnons toute tentative de propager des informations erronées ou trompeuses. Nous restons engagés à garantir la sécurité, la dignité et les droits de tous les citoyens, tout en veillant au respect des normes légales établies », indique le communiqué.