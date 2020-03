Opération de sécurisation : 40 individus arrêtés pour "conduite en état d’ivresse" dans la banlieue de Dakar

Selon les statistiques fournies dimanche par la police de Guédiawaye, banlieue de Dakar, une vaste opération de sécurisation, démarrée dans la nuit de vendredi à samedi, a abouti à l’arrestation de 40 individus pour conduites en état d’ivresse. Ils ont été tous conduits dans les différents commissariats.



« Certains étaient incapables de placer le plus petit mot, alors que d’autres tenaient à peine sur leurs jambes », a confié un officier de police, qui a pris par à l’opération, relaie L’Observateur. Qui ajoute qu’il n’y avait même pas besoin d’effectuer un alcootest pour juger le taux de d’alcoolémie, tant l’ivresse était manifeste.



Et pire, certains d’entre eux ne disposait même pas de permis de conduire. La plupart des gardés à vue ont été contrôlés respectivement au Rond-Point Cambarène au croisement Labatt Fall et aux abords du Technopole de Pikine.



« Ils revenaient tous de soirées organisées à Dakar et environ pour rejoindre la banlieue dakaroise », explique le même officier qui dénonce « l’irresponsabilité de ces conducteurs qui devraient éviter de me mettre au volant après une soirée ».



Au total, c’est 150 personnes qui ont été interpellées pour diverses infractions à la loi pénale, allant de la « détention et l’usage de drogue au racolage ou à la prostitution sans détention de carnet sanitaire ».