Opération de sécurisation : 408 personnes interpellées pour divers délits

La police a mené une vaste opération de sécurisation sur l'ensemble du territoire national dans la nuit du 26 au 27 septembre dernier. Le bilan de cette opération fait état de l'interpellation de 408 personnes au total pour diverses raisons.



Parmi les mis en cause, « 272 ont été arrêtés pour vérification d'identité, 59 pour ivresse publique manifeste. 30 pour nécessités d'enquête, deux (02) pour détention et usage de chanvre indien, trois (03) pour usage collectif de chanvre indien, cinq (05) pour usage de produit cellulosique, un (01) pour destruction de biens appartenant à autrui, un (01) pour rébellion et outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions, deux (02) pour rixe sur la voie publique, trois (03) pour détention d'arme blanche, deux (02) pour proxénétisme, trois (03) pour vagabondage, un (01) pour escroquerie, un (01) pour harcèlement sexuel, un (01) pour abus de confiance, un (01) pour recel, cinq (05) pour association de malfaiteurs, une (01) pour non inscription au fichier sanitaire et social, deux (02) pour racolage actif sur la voie publique, quatre (04) pour violences à ascendant, un (01) pour tentative de vol, trois (03) pour flagrant délit de vol et un (01) pour vol simple », rapporte le journal Les Echos.



Au cours de cette opération selon la même source, la police a également procédé à des saisies importantes de « 2,5 kg de chanvre, 11 cornets, et un (01) joint de chanvre indien. De plus, 46 véhicules et 89 motos ont été mis en fourrière, et 855 pièces administratives ont été saisies. Enfin, des amendes forfaitaires cumulées d'un montant de 1 137 000 de nos francs ont été dressées ».



