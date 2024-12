Opération de sécurisation à Dakar : 244 individus interpellés par la police

Dans la nuit du 24 au 25 décembre, la police a mené une vaste opération de sécurisation dans plusieurs quartiers de la capitale. Cette intervention, réalisée entre 21h et 6h du matin, a mobilisé 248 agents et 40 véhicules dans le cadre d'une stratégie coordonnée visant à renforcer la sécurité urbaine en cette période festive.



L’opération s’est soldée par l’interpellation de 244 individus, informe L’Observateur. « 143 individus arrêtés pour vérification d’identité; 81 personnes interpellées pour ivresse publique manifeste; 4 individus retenus pour nécessité d’enquête; 2 personnes pour détention et usage de chanvre indien (27 ficelles et 2 cornets saisis); 1 individu pour offre et cession de chanvre indien (4 cornets saisis); 2 interpellations pour violences et voies de fait (FDV); 2 personnes pour vol, dont 1 en réunion commis la nuit; 2 arrestations pour tentative de vol; 1 conducteur épinglé pour absence de permis de conduire; 6 individus arrêtés pour détention et usage de produits cellulosiques », cite le journal.



En plus des arrestations, 123 pièces de véhicules ont été confisquées et un véhicule a été placé en fourrière pour « infraction au code de la route. »



Cette descente nocturne s’inscrit dans le cadre d’un renforcement des mesures de sécurité pendant la période des fêtes. Face aux résultats de cette opération, la police appelle la population à la prudence et à la collaboration en signalant tout comportement suspect.