Opération de sécurisation à Rufisque : deux personnes arrêtées, 62 kg de chanvre indien saisis

La Sûreté urbaine du Commissariat Central de Rufisque (sud-est de Dakar) a procédé, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2026, à l’interpellation de deux personnes et à la saisie 62 kilogrammes de chanvre indien. Les mis en cause sont poursuivis pour «association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien».



Ces arrestations ont eu lieu à la suite d'une opération de sécurisation durant laquelle des postes de contrôle ont été installés. Selon les agents, aux alentours de 1h30, un véhicule douteux, transportant deux individus, a été remarqué dans l'obscurité, venant du quartier Médine et se dirigeant vers le rond-point « Dioutiba ». D’après le communiqué de la police, une fois arrivé à proximité des policiers, le conducteur a été soumis à une vérification des pièces liées à la conduite du véhicule. Pris de panique, le passager a pris la fuite. Le conducteur, quant à lui, a vite été maîtrisé.



La fouille du véhicule a permis aux policiers de découvrir, dans la malle, deux colis suspects emballés avec du ruban adhésif, contenant au total 62 kg de chanvre indien.



En poursuivant les recherches, l’individu qui avait pris la fuite a été interpellé vers 04 heures du matin à son domicile à Jaxaay (arrêt 56), suite à des renseignements opérationnels faisant état de sa présence chez lui après sa fuite. Les mis en cause ont été placés en garde à vue et l’enquête suit son cours