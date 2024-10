Opération de transfert d'eau aux populations : Cheikh T Dièye plaide pour un accès équitable au liquide vital

L'accès équitable à l'eau est un défi majeur que le gouvernement du Sénégal, à travers son ministère de l'hydraulique et de l'assainissement entend relever. C'est dans ce cadre que le ministre, Cheikh Tidiane Dièye s'est adressé en ces propos aux populations, "en parlant de transfert d’eau, je voudrais indiquer que la question de la délimitation des périmètres urbains et ruraux fait l’objet d’un traitement particulier dont l’inclusion sociale n’autorise plus de discrimination entre les localités urbaines et rurales".

Le ministre Dièye a fait cette déclaration, lors de la cérémonie d’ouverture d’un atelier de restitution d’une étude d’actualisation du schéma directeur de l’hydraulique urbaine, hors Dakar-Thiès-Petite Côte, consacrée à 46 des 68 centres du périmètre urbain et péri urbain, placé sous la responsabilité de la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES).



La nouvelle donne du gouvernement du Sénégal, selon monsieur Dièye est de fournir aux Sénégalais de l'eau où qu'ils se trouvent sur l'étendue du territoire. "Nous voulons faire en sorte qu’aucun Sénégalais ne soit laissé sur le bord de la route, qu’on n’ait plus cette distinction entre urbain et rural en matière d’accès à l’eau. Malheureusement, jusqu’ici, on voit la population rurale comme une population défavorisée en matière d’accès à l’eau", a fait remarqué Cheikh Tidiane Dièye. La construction de pôles territoriaux de développement est l'autre défi à relever.



Dans le souci de satisfaire la demande en eau des populations, le Sénégal avait commandité une étude d'actualisation du schéma directeur des centres de l’intérieur du pays. Cette étude, de l'avis de Cheikh Tidiane Dièye va permettre au ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement "de se projeter sur le moyen et long terme en matière de maîtrise de l’eau et de distribution à différents endroits du pays, surtout dans les centres urbains". "Il nécessite également de prendre en compte tous les usages de l’eau et la diversification des sources, les technologies adaptées, une gouvernance inclusive et des financements innovants", a exprimé le ministre de l'hydraulique.