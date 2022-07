Ordre des avocats: Me Mamadou Seck remplace Me Pape Leyti Ndiaye

L'Ordre des avocats a un nouveau bâtonnier. Il s'agit de Me Mamadou Seck. Il remplace à ce poste Me Pape Leyti Ndiaye. La passation de service a eu lieu hier mardi, lors d'une cérémonie tenue à Dakar.



Dans son discours, le désormais ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats a affirmé avoir passé trois années intéressantes, instructives à tout point de vue, difficiles, au point que son « bilan aurait pu s’arrêter à ses cheveux blancs ».



S’adressant à son successeur, Me Mamadou Seck, il lui dira : « Vous avez du pain sur la planche. Vous avez en charge la formation des 36 nouveaux avocats stagiaires. C'est une mission exaltante dont vous avez la charge. Retenez que vous vous sentirez quelques fois seul. Je vous dis du courage! Je parie que vous serez un excellent bâtonnier ».



La secrétaire générale du ministère de la justice qui a présidé la cérémonie a rappelé que l’avocat occupe une place très importante dans la société. Il est un personnage multidimensionnel et multi-facette, défenseur de toutes les causes, a-t-elle rappelé.