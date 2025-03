Oréfondé : les proches de Farba Ngom et de Tahirou Sarr interdits de tenir leur marche

Les proches et partisans de Farba Ngom et de Tahirou Sarr, ont été interdits de tenir la marche qu'ils avaient prévue ce jeudi 13 mars à Oréfondé. Cette manifestation avait pour objectif de manifester leur soutien aux deux fils du terroir, mais la décision des autorités locales a créé une grande déception parmi la population de la zone.



Le sous-préfet des Agnam a justifié l'interdiction de la marche en avançant des risques de troubles à l'ordre public. Les organisateurs de la manifestation comptaient mobiliser les habitants de la zone pour exprimer leur solidarité envers Farba Ngom et Tahirou Sarr, mais les autorités ont estimé que l'événement pourrait dégénérer et perturber la tranquillité publique.



Cette interdiction a été perçue comme un acharnement politique par les partisans des deux hommes, qui estiment que les motifs avancés pour interdire la marche sont infondés. Abdoul Djiby Ndiaye, adjoint au maire de Horéfondé, a exprimé sa frustration au correspondant de la RFM à Matam. Selon lui, la décision est une grande déception pour toute la population de la zone, qui s'était préparée à soutenir ses leaders locaux. " C'est une déception totale pour toute la population. Les motifs évoqués sont infondés", a-t-il déclaré, soulignant la colère et le mécontentement qui règnent dans la localité face à cette interdiction.



Malgré cette interdiction, les proches et soutiens de Farba Ngom et Tahirou Sarr ont annoncé qu'ils poursuivront leur combat. Ils comptent continuer à revendiquer leurs droits et à exprimer leur solidarité envers leurs leaders, quelles que soient les difficultés rencontrées.