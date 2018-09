Organisation de compétitions: Le ministre des Sports endetté jusqu’au coup

La gestion des différentes compétitions internationales et d’autres activités diverses constituent toujours un casse tête pour le ministre des Sports. En effet, le nombre de compétitions, leur fréquence et le plafond limité de la caisse font que la Direction administrative générale et des équipements (DAGE) du ministère fait appel à des fournisseurs soit pour des prestations ou pour des prêts d’argent.



Concernant les prêts, « Record » informe que les services de Matar Ba doivent une "importante somme d’argent" aux différentes fournisseurs.



Depuis lors, et malgré leur vas et viens incessant et des promesses renouvelées, certains ( et surtout ceux qui avaient prêté de grosses sommes) peinent à rentrer dans leur fonds, indique la même source.