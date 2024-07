Organisation du scrutin présidentiel de 2024: Pr Babacar Gueye salue une avancée démocratique malgré les défis internes

Le Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE) et le National Democratic Institute (NDI) ont organisé une table ronde ce lundi 1er juillet 2024. Cette initiative vise à analyser les dysfonctionnements observés lors de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et à proposer des solutions consensuelles. Le représentant du ministre de l'Intérieur, et l'Ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Michael Raynor, ont présidé l'événement.

Le Pr Babacar Guèye, président du COSCE, a souligné l'importance de cette initiative pour enrichir la démocratie sénégalaise.

“Le scrutin présidentiel du 24 mars 2024 a incontestablement permis à notre pays de franchir un nouveau palier dans l'enrichissement de sa démocratie. Pourtant la crise politique, la vulnérabilité dans les médias, les divisions de la classe politique et de la société civile ont impacté le vivre ensemble et fragilisé la cohésion nationale”, a déclaré le Pr Babacar Gueye, président du COSCE. Ajoutant que le “peuple sénégalais avec sérénité et maturité a dissipé les interrogations et inquiétudes en faisant usage de la carte”.

Selon lui, le COSCE a eu le souci permanent de rester objectif et équidistant de l'ensemble des acteurs et des forces politiques. “C'est cette action que nous voulons évaluer durant ces deux jours pour en en perspective des réformes électorales annoncées par le président de la République”, a-t-il fait savoir

Par ailleurs, le constitutionnaliste souligne que “l'organisation de la dernière élection présidentielle au Sénégal malgré les imperfections notées ici et là, est au fond une manifestation de la capacité de notre société à assimiler cette forme de modernité que représente la démocratie électorale”.

Revenant sur le déroulement du scrutin du 24 mars, Pr Babacar Gueye indique qu'un “village électoral a été institué dans le cadre duquel il a été initié une méthode d'observation statistiquement représentative permettant d'agir en amont sur les dysfonctionnements identifiés par une plateforme technique grâce à la quelle une chambre politique était informée à temps sur tout ce qui se passait avec le concours bienveillant des autorités administratives et politiques”.

En outre, le COSCE réaffirme son engagement à mettre à la disposition des parties prenantes son expérience capitalisée depuis 1999 dans l'accompagnement des procédures de réformes électorales en vue de promouvoir des élections encore plus libres et transparentes.