Organisation mondiale de la santé animale : Dr Baba Soumare nommé Directeur général adjoint

Le Docteur Baba Soumare est le nouveau Directeur général adjoint de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA). L’annonce a été faite ce mercredi par le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne.



« Félicitations à Dr Baba Soumare, nouveau Directeur Général Adjoint de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OMSA) C’est avec une immense fierté et une profonde émotion que je tiens à adresser, au nom de Son Excellence le Président de la République du Sénégal, du Premier Ministre et du Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, mes plus chaleureuses félicitations à notre compatriote, le Dr Baba Soumare, pour sa nomination au poste de Directeur Général Adjoint de l’OMSA », s’est réjoui Mabouba Diagne.



Selon lui, cette distinction prestigieuse est bien plus qu’une reconnaissance individuelle. « Elle vient couronner plus de 25 ans d’un engagement constant et exemplaire en faveur de la santé animale, de la santé publique vétérinaire, du renforcement des capacités, de la lutte contre les pandémies émergentes et de la promotion de l’approche « Une seule santé », à travers l’Afrique et le monde », a rappelé le ministre de l’Agriculture.



Véritable pionnier, poursuit-il, Dr Soumare a notamment dirigé la « plus grande équipe multidisciplinaire de la FAO dans le cadre du programme ECTAD, avec des résultats tangibles dans plus de 50 pays sur quatre continents ».



Pour Mabouba Diagne, sa nomination est un « symbole fort pour notre pays, pour l’Afrique, et pour toutes celles et ceux qui croient en l’excellence, au mérite et au rayonnement du savoir-faire africain à l’échelle mondiale ». Selon lui, elle illustre brillamment le « rôle central que peuvent jouer nos ressources humaines dans les instances internationales ».