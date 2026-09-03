Mondial féminin de basket : le Mali et le Nigéria, représentants de l’Afrique, entre en lice à partir de vendredi

Le Mali et le Nigéria, seuls représentants africains à la Coupe du monde féminine de basket 2026, entrent en lice ce vendredi 04 septembre et samedi 05 septembre à Berlin, en Allemagne. D’après l’Agence de presse sénégalaise (APS), la compétition prévue du 4 au 13 septembre réunit seize nations réparties en quatre groupes.



Logé dans la poule A avec le Japon, l’Allemagne et l’Espagne, le Mali débutera vendredi face au Japon. Les Maliennes abordent cette rencontre avec confiance après leur bonne prestation lors du tournoi qualificatif disputé à Wuhan, en Chine. Elles pourront notamment compter sur le retour de Nagnouma Coulibaly, ainsi que sur Sika Koné et Maimouna Haidara.



De son côté, le Nigeria, champion d’Afrique en titre, fera son entrée samedi contre la Hongrie dans le groupe B, où figurent également la Corée du Sud et la France. Les D’Tigress, huitièmes au classement mondial, s’appuieront notamment sur Amy Okonkwo, double MVP du dernier Afrobasket, et la meneuse Promise Amukamara.



Les États-Unis, quadruples champions du monde en titre, restent les grandes favorites malgré les absences de Kelsey Plum et A’ja Wilson. Cette édition revêt également un enjeu important en vue des Jeux olympiques de Los Angeles 2028, puisqu’elle permettra d’obtenir le premier quota olympique. Les demi-finales de la coupe du monde 2026 sont prévues le 12 et la finale le 13 septembre à Berlin.