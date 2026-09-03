Réseau africain des personnels des parlements: Dakar et Abidjan impulsent une nouvelle dynamique

Les travaux de la Réunion du Comité Exécutif (RCE) du Réseau Africain des Personnels des Parlements (RAPP) se tiennent du 1er au 3 septembre 2026 à Abidjan. Cette session stratégique a été officiellement ouverte par les Secrétaires Généraux du Sénat et de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, aux côtés du Président de la section nationale ivoirienne. Une ouverture qui marque «un soutien institutionnel fort à la redynamisation du réseau après six années d'inactivité», selon un communiqué du parlement sénégalais.



La délégation de l'Assemblée nationale du Sénégal a pris «une part active et hautement stratégique» à ces assises. Représentant le Secrétaire général de l'Assemblée nationale, Ami Collé Gueye a «réaffirmé l'engagement constant du Parlement sénégalais en faveur de la coopération interparlementaire africaine ». L'expertise technique sénégalaise a également été mise en avant à travers Bineta Ba, Présidente de la Commission Communication & TIC, dont «les différentes contributions ont permis d'orienter les débats vers des solutions technologiques concrètes ».



Au terme d'« échanges intenses marqués par la cordialité et l'engagement des participants », des réformes majeures ont été adoptées par consensus. Sur le plan des textes, «un projet de révision des Statuts et du Règlement intérieur a été validé afin de rénover en profondeur la gouvernance et d'instaurer un mécanisme permanent de gestion». Sur le volet communication, « une stratégie globale de vulgarisation, portée par la Commission TIC, a été adoptée pour redynamiser l'action des sections nationales ».



Le Comité Exécutif a enfin «vivement salué l'implication constante du Président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, l'hospitalité légendaire des autorités ivoiriennes ainsi que les dispositions administratives remarquables prises par la section nationale hôte pour la réussite de ce renouveau institutionnel ».