Oscars: le Sénégal soumet le "Père de Nafi" à la course internationale des longs métrages

Le Sénégal a nommé "Nafi's Father "de Mamadou Dia comme son entrée dans la catégorie Oscar du meilleur long métrage international, informe The Hollywood Reporter .



La soumission n'avait pas été rapportée auparavant. Le film, un drame sur un conflit familial, a été présenté en première mondiale au Festival du film de Locarno 2019 et est toujours à la recherche d'une distribution américaine.



Ce n'est que le troisième film jamais entré en compétition par la nation ouest-africaine après "Félicité" en 2017 et "Atlantics" en 2019 , qui ont tous deux figuré sur la liste restreinte mais n'ont finalement pas été nominés.



L'Académie des arts et des sciences du cinéma devrait annoncer les titres de toutes les candidatures confirmées pour l'Oscar du meilleur long métrage international plus tard ce mois-ci.