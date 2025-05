Ouagadougou : Ousmane Sonko rencontre les Sénégalais du Faso

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a effectué une visite officielle de 48 heures au Burkina Faso, vendredi et samedi, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Ce déplacement a été marqué par des échanges directs avec la communauté sénégalaise vivant dans ce pays frère, lors d’une rencontre riche en discussions et en engagements.



Accompagné d’une délégation gouvernementale comprenant Yassine Fall, ministre de l’Intégration Africaine et des Sénégalais de l’Extérieur, et Ndéye Khady Diene Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Ousmane Sonko a échangé avec ses compatriotes sur les défis auxquels ils font face. Les questions abordées ont porté notamment sur : les difficultés liées aux transports, l'accès aux cartes consulaires, les obstacles dans la vie économique et administrative.



Ousmane SONKO qui s’est réjoui de l’implication active de la communauté Sénégalaise à la vie économique dans ce pays frère, a exhorté nos compatriotes à plus d’efforts et au respect des lois et règlements en vigueur dans leur pays d’accueil, rapporte la Primature du Sénégal via X (ancienne Twitter).



Le Premier ministre s’est montré réceptif à leurs préoccupations, promettant de travailler en collaboration avec les autorités burkinabè pour faciliter les conditions de vie des Sénégalais établis dans le pays.



Cette visite s’inscrit dans la volonté du Sénégal de consolider ses relations avec le Burkina Faso, tant sur le plan économique que diplomatique. Elle a également permis de réaffirmer l’importance accordée par le gouvernement aux Sénégalais de l’extérieur, considérés comme des acteurs clés du développement et de l’influence du pays à l’étranger.