Ouganda: découverte de plusieurs dizaines d’enfants et de femmes retenus dans une mosquée

En Ouganda, une opération conjointe entre la police, l’armée et le contre-terrorisme a été menée dans la nuit de vendredi à ce samedi 28 avril, à Kampala. Les forces de l’ordre ont découvert dans une mosquée de la capitale 94 enfants et 18 femmes qui y étaient retenus. 36 hommes ont été arrêtés et des armes saisies.



Deux des geôliers présumés ont été tués lors de l’assaut, selon les autorités. Les 94 enfants retenus sont de nationalité ougandaise, rwandaise, burundaise et kényane. Les forces de l’ordre n’ont pas voulu rentrer dans les détails éludant la question de la découverte d’un potentiel centre de radicalisation.