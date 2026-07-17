Coupe du monde 2026 : le Slovène Slavko Vincic fond en larmes après sa désignation comme arbitre de la finale

La finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine sera disputée ce dimanche 19 juillet au MetLife Stadium près de New York, à 19 heures (GMT). Avant cela, dans la nuit du jeudi à vendredi, la FIFA a désigné l'identité de l'arbitre de cette dernière rencontre de la compétition. Il s’agit du Slovène Slavko Vincic. Dès l’annonce de son nom, il a fondu en larmes, avant d’être félicité par des collègues des autres pays, qui l’ont enlacé. Il sera assisté par ses compatriotes Tomaz Klancnik et Andraz Kovacic.



Agé de 46 ans, Slavko Vincic a notamment été l'arbitre de Brésil-Maroc (1-1) et de Jordanie-Algérie (1-2) lors de la phase de groupes de la Coupe du monde. Il a aussi arbitré le match Mexique-Équateur (2-0) en seizièmes de finale.



Par le passé, il avait aussi dirigé deux matches lors de la Coupe du monde de 2022, dont la défaite de l'Argentine lors de son premier match de la compétition face à l'Arabie saoudite (1-2).